Infortunio Acerbi, novità importanti sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della gara contro la Fiorentina

Infortunio Acerbi, giungono novità in merito al difensore. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul giocatore nerazzurro in vista del match di domenica

Sono di pochi minuti fa gli aggiornamenti su Acerbi, le notizie sul difensore dell’Inter non sono affatto confortanti infatti, come riporta Barzaghi sul suo profilo X, Acerbi ha lasciato il Bper Training Centre e non farà parte del match di domani contro la Fiorentina.

Il difensore si era infortunato nei primissimi minuti di Verona Inter riportando un’elongazione al bicipite femorale, in questi giorni la società aveva monitorato costantemente la situazione per capire se il difensore riuscisse a prendere parte al match, dopo alcuni segnali incoraggianti, pochi minuti fa è invece arrivata la tegola per Inzaghi. Ancora un’assenza importante in difesa dopo l’infortunio di Pavard che dovrà stare fuori per almeno un mese, la situazione si complica per il tecnico piacentino che dovrà capire come giocare le sue carte.