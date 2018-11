Infortunio Albiol, il difensore del Napoli esce per un problema muscolare: nella ripresa entra Hysaj al suo posto

Al San Paolo il secondo tempo si apre con una novità: Hysaj prende il posto di Albiol. Il difensore del Napoli, che aveva subito una dura botta dal 24′ del primo tempo, non è riuscito a proseguire ulteriormente il match. Per lui si tratterebbe un problema muscolare, ma l’entità e il motivo dell’infortunio sono ancora da valutare e confermare. Nel corso delle prossime ore vi daremo ulteriori aggiornamenti in tal senso.