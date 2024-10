Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista dell’Inter Appiano Gentile, è partito il conto alla rovescia per rivederlo in campo

Barella rimasto a Milano causa infortunio, si sta allenando in solitaria ad Appiano Gentile mentre i suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali. Il giocatore dell’Inter sta facendo tutto il possibile per recuperare dalla distrazione al retto femorale della coscia destra che lo ha tenuto lontano dal campo. La voglia di tornare è molta e per questo motivo sta approfittando della sosta nazionali per recuperare al meglio.

Il conto alla rovescia per rivederlo in campo è già partito, il giocatore si sta allenando con continuità ad Appiano Gentile sfruttando anche la situazione di solitudine causa impegni dei compagni con le nazionali. Salvo imprevisti e sorprese il suo rientro è fissato per la partita all’Olimpico contro la Roma. I tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo a lottare su ogni pallone.