Infortunio Bonifazi, problemi per il difensore del Lecce in vista della gara di Bologna

Infortunio Bonifazi, le ultime novità in casa Lecce su quelle che saranno le decisioni sulla trasferta di Bologna

Il Lecce si sta preparando alla trasferta di Bologna, ed emergono novità sull’infortunio di Bonifazi: difensore e grande ex rossoblu. Ecco il report dei pugliesi.

IL COMUNICATO – Squadra impegnata in un una seduta di allenamento pomeridiana al Via del Mare. Assente Bonifazi, hanno svolto un lavoro personalizzato Berisha, Burnete, Hasa e Marchwinski. Domani pomeriggio l’allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Bologna, dove i giallorossi scenderanno in campo al Dall’Ara sabato alle ore 15:00