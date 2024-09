Infortunio Calhanoglu, NOVITA’ sulle condizioni del centrocampista dell’Inter. LE ULTIME

Infortunio Calhanoglu, SALTA l’allenamento con la Turchia! Ecco le condizioni del centrocampista dell’Inter visti gli ultimi problemi

Infortunio Calhanoglu, questa è la situazione in poche parole del turco durante il corso di Inter Atalanta: era uscito dal campo per via di un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra. Nonostante ciò ha risposto presente alla convocazione della propria nazionale. Dalla Turchia però arrivano delle notizie molto importanti sulle sue condizioni.

Il centrocampista nerazzurro infatti non ha preso parte all’allenamento di oggi assieme ai suoi compagni di nazionale. Il calciatore, come riferito da Fanatik, si è sottoposto a delle cure personalizzate e spera di recuperare in tempo per i prossimi impegni di questa sosta (venerdì sarà la sfida contro il Galles, lunedì sarà la volta dell’Islanda).