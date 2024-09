Calhanoglu: «Infortunio? VI SVELO le mie condizioni fisiche. Il nostro obiettivo è quello di...»

Infortunio Calhanoglu, il centrocampista dell’Inter ha parlato così dopo Galles Turchia in merito alle sue condizioni fisiche

Intervenuto ai microfoni dell’emittente turca TV8.5, Hakan Calhanoglu ha parlato così al termine di Galles Turchia di Nations League: il centrocampista dell’Inter ha ormai recuperato dall’infortunio ed è entrato in campo nella ripresa.

PAROLE – «Sto meglio, ho riposato per quattro giorni e spero di giocare nella prossima partita. Sappiamo che i nostri tifosi ci sosterranno, speriamo di vincerla. La nomination per il Pallone d’Oro? Sono molto felice. Come giocatori vogliamo sempre rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. So che è difficile riuscire a vincere, ma per me è un onore anche soltanto essere in quella lista».