Infortunio Calhanoglu: lesione per il centrocampista, salta Milan Torino

Tegola per il Milan di Pioli: Hakan Calhanoglu indisponibile per la sfida contro il Torino per colpa di un infortunio. Le ultime

Forfait pesantissimo e inatteso per il Milan, impegnato stasera contro il Torino. Out Hakan Calhanoglu dalla lista dei convocati per via di un infortunio accusato questa mattina.

Il giocatore ha riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro, costringendolo a sventolare bandiera bianca in vista del posticipo. Le condizioni del giocatore sono da valutare.