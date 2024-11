Infortunio Calhanoglu, novità importanti sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Infortunio Calhanoglu, quanto starà fuori il centrocampista dell’Inter? Spuntano delle novità dalla Turchia

Novità sull’infortunio di Hakan Calhanoglu con la Turchia, col calciatore che non farà rientro anticipato a Milano come si sarebbe auspicato l’Inter. A fare il punto sulla situazione è Matteo Barzaghi su Sky Sport.

INFORTUNIO CALHANOGLU – «Gli esami che ha svolto ieri hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Non pare uno stop di grave entità, ma visto il precedente infortunio in quella zona, l’Inter avrebbe voluto verificare subito il tutto. Al momenti si è deciso che resta in nazionale e parlerà oggi con Montella. Non dovrebbe giocare questa sfida, poi dopo la gara rientrerà a Milano nella giornata di mercoledì, per approfondire la situazione. Non sono buone notizie per Inzaghi, sarà difficile averlo sabato col Verona, va preservato. L’Inter ha già fatto presente ai medici turchi di non andare a rischiare un infortunio sopra, facendolo giocare dopo poche ore. Non si vogliono rischiare peggioramenti visto che dai primi esami sembra aver scampato il problema».