Infortunio Cambiaso, miglioramenti per l'esterno della Juve in vista della gara con il Monza? Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Cambiaso, il big bianconero lavora ancora a parte alla Continassa. Ecco le ultime novità su quella che sarà la gara della Juve

La Juventus di Thiago Motta è tornata in campo alla Continassa dopo il giorno di riposo post Coppa Italia. I bianconeri preparano la trasferta di Monza, in programma domenica sera alle ore 20.45. Arrivano novità sulle condizioni di Andrea Cambiaso.

Come appreso da Juventusnews24, il terzino ha lavorato a parte anche oggi: la sua presenza per la sfida di domenica rimane in dubbio. Decisivi saranno i prossimi giorni in avvicinamento alla trasferta.