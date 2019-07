Infortunio Chiellini: a rischio la tournée in Asia con la Juve

Ansia in casa Juve per Chiellini: possibile infortunio che può compromettere la sua presenza allo Juventus Summer Tour

Problemi per Giorgio Chiellini: arrivano conferme da Sky Sport su un possibile infortunio per il centrale bianconero.

Il giocatore ha lamentato un leggero fastidio al polpaccio sinistro. La Juventus sta monitorando la sua situazione: non è escluso che rimanga alla Continassa. Chiellini, pertanto, potrebbe rimanere precauzionalmente a Torino per proseguire con lavoro individuale, con i compagni in partenza per la tournée estiva in Asia.