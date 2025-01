Infortunio Colpani, ko per il centrocampista della Fiorentina. L'allenatore Palladino chiarisce le sue condizioni - Calcio News 24

Infortunio Colpani, ko per il centrocampista offensivo della Fiorentina. Quali sono le sue condizioni? Palladino mette in chiaro la situazione

Brutte notizie in casa Fiorentina: brutto infortunio per Andrea Colpani che forse potrebbe non farcela per la partita contro la Lazio. Di fronte a ciò, il tecnico Raffaele Palladino ha voluto chiarire la situazione nei confronti del ragazzo.

Secondo quanto riferito in conferenza stampa, Andrea Colpani ha preso un colpo alla caviglia, e la situazione avrà qualche certezza in più tra 24 ore di si prenderà in considerazione se convocarlo o meno.