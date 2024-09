Conceicao Juve, tempi di recupero BRUCIATI: l’esterno a disposizione di Motta per Genoa Juve? Le ULTIME

Conceicao Juve, tempi di recupero BRUCIATI: l’esterno portoghese a disposizione di Thiago Motta per Genoa Juve? Le ULTIMISSIME

Arrivano buonissime notizie dall’infermeria bianconera: Francisco Conceicao, infortunatosi nel match di campionato contro la Roma, ha bruciato i tempi di recupero e potrebbe anticipare il suo rientro.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento tanto che in casa Juve non si esclude possa essere a disposizione già per la sfida di sabato contro il Genoa. Si procederà comunque con prudenza, con il portoghese che al più tardi rientrerà per il match di Champions a Lipsia. Lo riporta la Gazzetta.