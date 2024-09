Infortunio De Winter, le CONDIZIONI del difensore del Genoa. Il COMUNICATO della Nazionale

Infortunio De Winter, le CONDIZIONI del difensore del Genoa dopo l’ultimo rapporto della Nazionale. LE ULTIME

Oltre a quello di Messias, in casa Genoa si è registrato anche l’infortunio di De Winter in Nazionale (Belgio): rischiando di non essere presente per la partita interna contro la Roma.

La Nazionale del Belgio ha reso noto ufficialmente dell’infortunio con la frase «non è idoneo per le partite contro Israele e Francia». Secondo quanto riportato da Pianeta Genoa, non è da escludere il ritorno in Liguria.