Infortunio Di Lorenzo: confermata la distorsione! Il comunicato del Napoli sulle condizioni del terzino

Con un comunicato il Napoli ha ufficializzato la distorsione al ginocchio destro per Giovanni Di Lorenzo che non prenderà parte alla partita di domani della Nazionale italiana.

IL COMUNICATO – «Nella mattinata, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo».