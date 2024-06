Infortunio Dimarco, le ultime in vista di CROAZIA-ITALIA: il programma svolto quest’oggi DAL DIFENSORE ha evidenziato QUESTA COSA

Infortunio Dimarco, le ultime in vista di CROAZIA-ITALIA: il programma svolto quest’oggi in allenamento ha evidenziato QUESTA COSA

Manca sempre meno alla sfida tra Croazia e Italia. Lunedì sera, alle ore 21:00, la nostra Nazionale si giocherà l’accesso agli ottavi di finale dell’Europeo.

Federico Dimarco, titolare indiscusso di Spalletti, potrebbe saltare la partita. Come riportato da Sky Sport, oggi ha svolto la prima parte d’allenamento in campo con il gruppo, mentre la seconda in palestra. Questo è un brutto segnale che, probabilmente, certifica la sua assenza.