Infortunio Gaspar: si teme per il ginocchio, esce dall’Olimpico in barella

Infortunio Gaspar: paura in casa Lecce per le condizioni del difensore angolano: torsione innaturale del ginocchio

Paura in casa Lecce per l’infortunio di Gaspar: il difensore dei salentini si è fatto male in occasione del gol del 4-1 di Kone.

Il difensore angolano infatti è saltato su una palla alta, ma nel momento del rimettere piede a terra la gamba gli è rimasta bloccata, facendo una torsione innaturale del ginocchio: portato fuori campo con la barella, il rischio è che l’infortunio sia uno di quelli gravi. Il Lecce, avendo finito i cambi, è rimasto con un uomo in meno.