Infortunio Gonalons: rottura del perone destro per l’ex Roma

L’ex giallorosso Gonalons, oggi in prestito al Siviglia, ha riportato la rottura del perone in allenamento e salterà buona parte della stagione

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Maxime Gonalons al Siviglia. Il francese, arrivato in prestito secco nel club spagnolo dalla Roma in estate, ha infatti riportato la rottura del perone della gamba destra durante uno scontro fortuito in allenamento. Il giocatore oggi ha sostenuto gli esami medici di rito che hanno confermato la grave entità dell’infortunio. Per Gonalons si prospetta un stop piuttosto lungo anche se i tempi non sono ancora ben definiti. Certamente l’ex centrocampista giallorosso salterà buona parte della prima parte della stagione in Liga.

Ritornando alla Roma, oggi Rick Karsdorp è uscito per infortunio durante il secondo tempo della sconfitta in amichevole tra la squadra di Di Francesco e il Benevento allo stadio Ciro Vigorito. Il danese, reduce da un lungo infortunio, ha lasciato il campo per una botta all’anca. Le condizioni del giocatore comunque non destano preoccupazione. Karsdorp infatti è uscito senza l’aiuto dei medici.