Infortunio Gudmundsson, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina? Le condizioni

Infortunio Gudmundsson, si allungano i tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina? Le ultime sulle sue condizioni

L’infortunio di Gudmundsson si sta rivelando molto più delicato del previsto: una perdita importante per la Fiorentina soprattutto vista la quantità di match tra campionato e Conference League.

Secondo quanto riportato da La Nazione, si teme che ci possa essere una lesione muscolare e non un semplice risentimento (analizzando le condizioni attuali di Gudmundsson). Per tutta la settimana il rischio che sia out contro San Gallo e Roma è abbastanza alto.