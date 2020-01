Infortunio Higuain, si ferma l’attaccante della Juve: le sue condizioni

Infortunio Higuain, problema in allenamento per l’attaccante della Juve. L’argentino ha accusato un affaticamento muscolare

Campanello d’allarme in casa Juve. Si è fermato Gonzalo Higuain, che ha accusato un infortunio nell’ultimo allenamento. Per l’attaccante bianconero un leggero affaticamento alla coscia sinistra.

Come comunicato dalla stessa società, l’argentino ha svolto lavoro differenziato. Le sue condizioni verranno valutate in vista dell’impegno contro la Roma, in programma domenica sera all’Olimpico.