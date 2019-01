Infortunio Hiljemark, il centrocampista del Genoa ha accusato un grave fastidio all’anca che lo terrà fuori fino a fine stagione

Brutte notizie in casa Genoa! Dopo l’addio di Piatek, Cesare Prandelli dovrà dire addio (fino a fine stagione) per Oscar Hiljemark. Il centrocampista del Genoa ha infatti rimediato un grave fastidio all’anca durante il ritiro in Spagna a Murcia; un fastidio che l’ha costretto a tornare in Italia per una serie di esami clinici. E’ lo stesso allenatore rossoblù a confermare la notizia in conferenza stampa: «Hiljemark ha un’ulteriore visita a Goteborg ma probabilmente abbiamo un problema con lui. Purtroppo penso di averlo perso». Il mediano era stato uno dei calciatori dal rendimento ottimale in questa prima parte di stagione con 17 presenze e una rete. Nella giornata di oggi il centrocampista sarà in Svezia per sottoporsi ad una visita all’anca e per stabilire se ci sono gli estremi di un’operazione chirurgica.