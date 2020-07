Infortunio Ilicic, il fantasista dell’Atalanta è in Slovenia per il recupero. Il sogno è recuperarlo per la final eight di Champions League

Prosegue il piano di recupero di Josip Ilicic. Il calciatore sloveno – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha avuto un permesso di qualche giorno per stare insieme alla propria famiglia.

Il tecnico e la società hanno permesso al numero 72 di prendersi qualche giorno di pausa per poter ricaricare le pile, in vista della final eight di Lisbona. Vedremo se l’ex Fiorentina riuscirà a stringere i denti.