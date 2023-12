Infortunio Kolasinac, out contro la Salernitana? Le ultime in casa Atalanta

Ecco le condizioni attuali del difensore dell’Atalanta Kolasinac. La situazione in termini di infortuni con la Salernitana dietro l’angolo

Novità in casa Atalanta per quanto riguarda la questione infortuni e sul possibile recupero del difensore nerazzurro Kolasinac.

Il bosniaco oggi ha avuto ancora fastidio alla caviglia ed è in dubbio per lunedì: più no che si, ma si tenterà nelle ultime due sedute il recupero. Out sicuri Toloi, Palomino, El Bilal e Scamacca. Bakker pienamente recuperato.