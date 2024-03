Infortunio Kvaratskhelia, l’esito degli esami e i tempi di recupero

Le condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, in vista della ripresa della Serie A

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia.

REPORT – «Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra».