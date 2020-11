Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina: «Scaloni non lo rischierà»

Arrivano notizie preoccupanti dall’Argentina per quanto riguarda Lautaro Martinez: il centravanti dell’Inter non sarebbe al 100%

La situazione di Lautaro Martinez potrebbe far preoccupare l’Inter e Antonio Conte. Ecco quanto riportano i media argentini sull’attaccante nerazzurro che ha risposto alla chiamata di Scaloni in Nazionale argentina.

«Chiaramente Martinez non è al 100%, ecco perché il ct Scaloni non pensa di correre il rischio di perderlo a lungo e lo valuterà eventualmente per la gara di martedì come il Perù», come riporta SOS Fanta da TyC.