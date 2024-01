In casa Roma non si fermano gli infortuni nel reparto difensivo: nella gara contro l’Atalanta fuori a fine primo tempo anche Llorente

Il centrale spagnolo è uscito per un risentimento muscolare all’adduttore destro e oggi effettuerà i controlli del caso per capire l’entità del problema. Resta comunque in dubbio per le prossime due partite: il derby in Coppa Italia e Milan in campionato.