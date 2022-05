Infortunio Locatelli, il giocatore vede il rientro: punta Juve Inter

Locatelli vicino al rientro? Il centrocampista si è allenato in gruppo alla Continassa e punta al rientro per Juve Inter

Locatelli oggi ha lavorato col gruppo alla Continassa dopo l’infortunio che lo ha messo ko durante la partita persa con l’Inter in campionato.

In base a quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 l’obiettivo del centrocampista della Juve è quello di tornare a disposizione di Allegri almeno per sedere in panchina nella finale di Coppa Italia con l’Inter dell’11 maggio. I prossimi giorni saranno decisivi.