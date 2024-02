Infortunio Lovato al quarto d'ora di Roma-Torino

Roma Torino: infortunio per Lovato al quarto d’ora del primo tempo e Juric è subito costretto al cambio: dentro Sazonov

Inizio subito in salita per il Torino, che al quarto d’ora perde Lovato per Infortunio. Il difensore granata si è accasciato a terra a palla lontana, richiamando l’attenzione della panchina per un problema al polpaccio.

Al suo posto Juric ha messo Sazonov. Nelle prossime ore si vedrà l’entità del danno per il difensore del Toro.