Infortunio Luvumbo, l’attaccante riesce a recuperare per il Lecce? Le ultimissime sulle sue condizioni

Infortunio Luvumbo, l’attaccante del Cagliari riesce a recuperare per il Lecce? Le ultimissime sulle sue condizioni fisiche

Il Cagliari è pronto per il prossimo impegno del campionato di Serie A contro il Lecce di Giampaolo, che si giocherà domenica 19 gennaio all’Unipol Domus alle ore 15.

Tra le ultime notizie in casa rossoblù rimane in dubbio il possibile rientro dell’attaccante angolano Zito Luvumbo, che nella oggi, nella sessione di allenamento, ha svolto solo dei lavori individuali. Nella giornata di domani, il tecnico in Davide Nicola, scioglierà ogni dubbio sulla sua eventuale presenza nel match salvezza.