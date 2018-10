Infortunio Masiello, ricaduta per il centrale dell’Atalanta

Infortunio Masiello, problemi per il centrale orobico: sostituito alla metà del primo tempo in Atalanta-Sampdoria

Infortunio Masiello, ricaduta per il centrale difensivo dell’Atalanta. Il difensore è stato sostituito al minuto 23 del primo tempo della sfida Atalanta-Sampdoria, valevole per la giornata numero 8 del campionato italiano di Serie A. Non è certo una stagione fortunata per il centrale nerazzurro. Masiello si era già fatto male a settembre riportando un risentimento all’adduttore destro, saltando la sfida contro la Fiorentina alla settima giornata di Serie A.

Non arrivano buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione per i prossimi giorni il proprio difensore Andrea Masiello. Quest’oggi, durante la sfida delle ore 15 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, Masiello si è fatto male durante uno scontro di gioco ed è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Al suo posto Gasperini ha lanciato in campo il giovane difensore Mancini. Si attendono gli esami strumentali delle prossime ore per valutare la reale entità dell’infortunio al difensore ex Bari, si teme un lungo stop dopo il primo infortunio all’adduttore delle scorse settimane che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco nella settima giornata di campionato.