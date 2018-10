Infortunio Messi: l’argentino torna a correre, prova il recupero per l’Inter

Infortunio Messi: l’argentino è tornato a correre e si prova il recupero lampo per la sfida contro l’Inter di martedì sera

Buone notizie in casa blaugrana. Come testimonia l’account Twitter del Barcellona Lionel Messi si è allenato questa mattina alla Ciudad Deportiva Joan Gamper, mentre i compagni saranno impegnati nella trasferta di Coppa del Re contro la Cultural Leonesa. Il numero 10 del Barcellona ha dovuto assistere dagli spalti ai trionfi della sua squadra contro Inter e Real Madrid ma ora è intenzionato a bruciare le tappe.

L‘obiettivo è rientrare tra i convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter, in programma martedì prossimo. Per la Pulce sarebbe un’impresa, più facile che torni a disposizione per la partita di Liga dell’11 novembre contro il Betis.