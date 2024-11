Infortunio Morata, scontro diplomatico con la Spagna? C’è un clamoroso scenario, tutti i dettagli

Infortunio Morata, scontro diplomatico con la Spagna dopo la sua convocazione? C’è un clamoroso scenario, tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre a pensare alla gara di oggi contro il Cagliari, in casa Milan c’è da risolvere anche il nodo Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, nonostante i 10 giorni di stop dopo il trauma cranico per lo scontro riportato con Pavlovic giovedì in allenamento, è stato convocato dalla Spagna.

De La Fuente ha ammesso infatti che l’attaccante potrà essere disponibile almeno per una delle due partite ma i rossoneri non ci stanno e hanno inviato tutta la documentazione ai medici spagnoli: possibile dunque che Alvaro Morata venga visitato in presenza per poi essere rispedito a Milanello.