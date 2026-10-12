Infortunio Orsolini e report allenamento: le ultime notizie

Le ultime in casa Bologna, chi rientra? Prima vittoria per Palladino e tegola infortuni per Orsolini, Odgaard e Theate

Il Bologna è tornato subito al lavoro sul campo del centro d’allenamento di Casteldebole all’indomani del prezioso e convincente successo esterno conquistato allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Si tratta del primo squillo e della prima vittoria ufficiale per il nuovo allenatore rossoblù Raffaele Palladino, giovane e tatticamente eclettico tecnico campano chiamato alla guida degli emiliani per dare continuità al progetto sportivo.

Nonostante l’entusiasmo per i tre punti conquistati in trasferta, la ripresa delle sedute d’allenamento ha portato con sé qualche grattacapo di troppo legato all’infermeria, in particolare per quanto riguarda tre pedine chiave dello scacchiere emiliano: l’esterno d’attacco Riccardo Orsolini, la punta danese Jens Odgaard e il difensore centrale belga Arthur Theate.

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Ansia per Orsolini: controlli fissati nella giornata di martedì

L’attenzione dello staff medico è focalizzata soprattutto sulle condizioni dell’esterno offensivo italiano Riccardo Orsolini, mancino dal grande fiuto del gol e autore della rete del momentaneo vantaggio ad inizio gara. Il calciatore azzurro è stato costretto ad abbandonare la contesa all’83’ della sfida contro i pugliesi a causa di un doloroso risentimento muscolare rimediato alla coscia. Gli accertamenti strumentali di rito per valutare l’entità del problema fisico sono programmati per la giornata di domani, martedì 13 ottobre.

Lavoro a parte per Odgaard, terapie per Theate

Assenti nella trasferta di Lecce, restano da monitorare con cautela anche le condizioni di Jens Odgaard, duttile ed estroso attaccante danese, e di Arthur Theate, roccioso e aggressivo difensore centrale belga ex Eintracht Francoforte ed elemento cardine della retroguardia. Nella seduta mattutina, l’avanti scandinavo ha svolto un programma di lavoro differenziato sul campo, mentre il centrale difensivo si è sottoposto a terapie specifiche.

COMUNICATO – “Dopo la vittoria di Lecce, i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi a Casteldebole: lavoro di scarico in palestra per i più impiegati ieri, partitella con la Primavera per tutti gli altri. Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Arthur Theate. Riccardo Orsolini, dopo il risentimento alla coscia accusato durante la partita, domani sarà sottoposto a controlli“