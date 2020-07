Infortunio Palomino, il difensore argentino può recuperare per la sfida col Milan. Soltanto crampi per il centrale nerazzurro

Soltanto crampi per José Palomino. Il difensore argentino dell’Atalanta – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com -, può tornare in campo nella sfida contro il Milan di domani sera.

Le condizioni verranno valutate in queste ore, ma molto probabilmente Palo potrà essere convocato per il match di San Siro. La squadra di Gasperini si allenerà anche domani mattina per poter preparare al meglio la sfida contro i rossoneri.