Infortunio Pavoletti: problema ai flessori per il centravanti, dentro Cerri

Infortunio Pavoletti: l’attaccante del Cagliari si è fermato nel secondo tempo per un problema ai flessori

Piccola tegola per il Cagliari. Al 60′ del secondo tempo, Leonardo Pavoletti ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio alla panchina rossoblù. Piccolo problema ai flessori della gamba sinistra che ha fatto immediatamente fermare il centravanti. E’ entrato Cerri al suo posto che ha dovuto scaldarsi e subentrare in fretta e furia. Nei prossimi giorni l’ex centravanti del Napoli si sottoporrà ad esami specifici per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero.