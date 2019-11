Infortunio Pezzella: ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto il capitano viola

Infortunio Pezzella: il capitano della Fiorentina ha dovuto abbandonare il campo pochi minuti dopo l’inizio del match per uno scontro di gioco

German Pezzella ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante Verona-Fiorentina dopo appena 4 minuti di gioco per uno scontro aereo con Di Carmine. A fine match il difensore viola ha sostenuto degli esami, ecco il responso.

«La ACF comunica che il Calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura».