Infortunio Provedel, segnali positivi: quando potrebbe rientrare

Le ultime sulle condizioni fisiche di Ivan Provedel, portiere della Lazio, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, procede bene il recupero di Ivan Provedel dopo l’ultimo infortunio.

Il portiere biancoceleste, fermo per il problema alla caviglia rimediato contro l’Udinese nell’ultima gara dell’era Sarri, rientrerà in campo in meno di un mese. L’obiettivo è esserci per le semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Juventus.

