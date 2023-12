Infortunio Romagnoli, spunta la data! Ecco quando lo riavrà la Lazio

Infortunio Romagnoli, buone notizie dal difensore centrale: rientro più vicino in campo per lui. Ecco la data

Stando a quanto riferisce Il Messaggero, ci sono buone notizie che arrivano direttamente da casa Lazio per quanto riguarda il recupero di Alessio Romagnoli.

Il centrale ex Milan sarà out domani contro l’Inter, ma tornerà a disposizione per la successiva sfida di campionato, quella che vedrà i biancocelesti impegnati contro l’Empoli del prossimo 22 dicembre.