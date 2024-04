Infortunio Scalvini, vicino il recupero per Monza Atalanta?

Infortunio Scalvini, possibili novità in vista di Monza Atalanta. Il recupero del difensore nerazzurro è sempre più vicino

Novità importanti in casa Atalanta per quanto concerne il recupero dall’infortunio del difensore nerazzurro Giorgio Scalvini.

Oggi infatti, con un tempismo tanto rapido quanto importante per domenica, Scalvini si è allenato parzialmente in gruppo rientrando tra i possibili convocati per Monza Atalanta.

La sessione è stata prevalentemente tecnico-tattica con attivazione in campo, domani rifinitura in tarda mattinata per poi stilare i convocati.