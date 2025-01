Infortunio Scamacca, grandi miglioramenti per il centravanti dell’Atalanta. Ecco le novità da Zingonia

Infortunio Scamacca, per la prima volta il centravanti dell’Atalanta si allena individualmente in campo. Ecco la situazione a Zingonia

Novità importanti sull’infortunio di Scamacca: il centravanti dell’Atalanta infatti ha cominciato ad allenarsi individualmente in campo. Ecco il report di Zingonia.

ALLENAMENTO ATALANTA: LA SITUAZIONE

Oggi, giovedì 16 gennaio, mister Gasperini ha diretto una sessione pomeridiana di allenamento al Centro Bortolotti. Sabato sera al Gewiss Stadium, per la 21ª giornata della Serie A Enilive 2024-2025, l’avversario sarà il Napoli capolista. Scamacca per la prima volta dal suo infortunio ha cominciato ad allenarsi in campo. Sessione individuale per Juan Cuadrado e terapie per Kossounou.

Domani, venerdì 17 gennaio, i nerazzurri proseguiranno la preparazione al pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse.