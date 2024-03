Infortunio Sommer, cresce l’ottimismo in casa Inter

Filtrano buone notizie in casa Inter circa l’infortunio di Sommer e le sue possibilità di tornare in campo dopo la sosta

Filtrano buone notizie in casa Inter circa l’infortunio di Sommer e le sue possibilità di tornare in campo dopo la sosta.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, cresce l’ottimismo per il suo recupero: l’estremo difensore si è recato ad Appiano Gentile per svolgere delle terapie e accelerare i tempi. Il calendario è dalla sua parte: il match contro l’Empoli è lunedì, gli basterà tornare in gruppo nel weekend per recuperare già per la prossima sfida di campionato.