Infortunio ter Stegen, STAGIONE FINITA? Tegola in casa Barcellona

Infortunio ter Stegen nella vittoria di ieri del Barcellona contro il Villarreal: il portiere tedesco si fa male al ginocchio destro, si teme un lungo stop

Nonostante la vittoria del Barcellona contro il Villarreal, in casa blaugrana c’è apprensione per le condizioni di ter Stegen. Il portiere tedesco si fa male nel finale del primo tempo: prima salva con una prodezza sul tiro di Ayoze Perez, ma sul corner che segue cade male sul ginocchio destro.

Il portiere è uscito in lacrime ed in barella e si teme un lungo stop: come riportato dai giornali spagnoli, è possibile che per lui la stagione sia finita qui.