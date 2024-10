Infortunio Thuram, arrivano aggiornamenti dalla FRANCIA! Non c’è LESIONE ai legamenti. I DETTAGLI

Infortunio Thuram, arrivano aggiornamenti importanti dalla FRANCIA! Non c’è nessuna LESIONE ai legamenti. Tutti i DETTAGLI

Sembrano essere arrivate buone notizie sulle condizioni di Thuram, uscito ieri dolorante dopo la tripletta contro il Torino nel 3-2 dell’Inter, per un piccolo problema alla caviglia, confermato da lui stesso nel post gara e anche dalle parole di Simone Inzaghi. Secondo l’Equipe, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Tikus, in vista anche degli impegni dell’attaccante con la Nazionale contro Belgio ed Israele, validi per la terza e quarta giornata di Nations League

Gli esami sembrerebbero non aver evidenziato lesioni ai legamenti della caviglia. Tikus, dunque, domani si presenterà regolarmente a Clairefontaine per preparare con la sua Nazionale le gare di Nations League contro Israele e Belgio, per poi fare rientro in Italia e continuare a regalare prestazioni come quella di ieri sera.