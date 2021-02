Infortunio Sandro Tonali: il centrocampista del Milan è stato escluso dalla lista dei convocati per il Crotone. Ecco le sue condizioni

Sandro Tonali non sarà presente domani pomeriggio per Milan-Crotone come testimoniato dall’assenza nella lista dei convocati di Stefano Pioli.

Il centrocampista italiano è ancora alle prese con una borsite da cui non è ancora totalmente guarito. Domani contro il Crotone lo sostituirà Meité vista la contemppranea assenza del febbricitante Bennacer.