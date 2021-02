L’Atalanta si allena a Zingonia, ma senza Duvan Zapata: domani mattina risonanza magnetica per il colombiano in vista del match con la Sampdoria

L’Atalanta ha subito ripreso gli allenamenti per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Preoccupano le condizioni di Duvan Zapata, uscito anzitempo nella sfida di Champions League con il Real Madrid per un problema alla coscia sinistra. Domani prevista la risonanza magnetica, come riportato da TMW.

