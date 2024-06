Giorgio Gori: «Atalanta, un trionfo europeo bellissimo. GASPERINI ha acceso una luce diversa, ha CAMBIATO il modo di giocare. Adesso dobbiamo goderci tutta questa ALLEGRIA»

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è tornato a parlare circa la festa fatta in città dopo la conquista dell’Europa League

La Gazzetta dello Sport oggi dedica un inserto speciale all’impresa europea dell’Atalanta. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, racconta le emozioni di questi giorni.

LA VIGILIA DELLA FINALE – «In realtà cercavo di impedirmi di pensarci, anche per un po’ di scaramanzia. Non ci ho voluto credere fino a quando non ho visto la palla del 3-0 finire in rete. Lì ho capito che era fatta».

IN MEZZO AI TIFOSI – «Mi avevano proposto di sedermi in tribuna d’onore, ma la cosa a cui tenevo di più era stare con mio figlio Alessandro, che arrivava dalla Spagna. Siamo stati insieme per tutta la giornata. Volevo vivere l’esperienza della trasferta, non l’avevo mai fatta in vita mia: ho scelto un’occasione speciale. Sono partito la mattina presto il giorno della partita e tornato il giorno dopo. Viverla in mezzo ai miei concittadini è stato molto bello».

GASPERINI – «Ha acceso una luce diversa, prima nel modo di giocare che nei risultati».

COSA HA PROVATO ALLA FESTA DI VENERDI’ – «Allegria, perché la città e felice, le persone sono contente. Lo dice anche Gasperini. Dobbiamo godercela, perché è qualcosa che ci fa bene»