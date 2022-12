Nella vittoria della Francia contro l’nghilterra dei quarti di finale del Mondiale, è arrivato un nuovo record per Griezmann

Per l’ennesima volta a Qatar 2022, Antoine Griezmann è stato protagonista di una grande prestazione. In Inghilterra-Francia ha fornito i due palloni per i gol di Tchouameni e Giroud.

Arrivando così al suo 28° assist con la nazionale, scavalcando il giocatore che a 27 deteneva il primato: Thierry Henry.