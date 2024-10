Inghilterra Grecia, clamorosa sconfitta per Bellingham e compagni: gli ellenici vincono 2-1

Inghilterra Grecia, che flop per Bellingham e compagni: gli ellenici vincono 2-1, primo successo nella storia contro i Tre Leoni

Che clamorosa sconfitta in Nations League per l’Inghilterra a Wembley. La Grecia si è imposta per 2-1 in una sfida condita dalle molte emozioni dopo la tragica e improvvisa scomparsa del nazionale 31enne Baldock di ieri sera.

Grande vittorie degli ellenici che festeggiano questa sera anche il primo successo nella storia contro la selezione dei Tre Leoni. Decisiva la doppietta di Pavlidis al 49’ e 94’, mentre per gli inglesi, senza Kane infortunato, non è bastato il grande gol del solito Bellingham al minuto 87’. I greci adesso guidano la classifica del Gruppo 2 di League B con 9 punti, 3 in più dell’Inghilterra.