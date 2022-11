Inghilterra-Iran: 24 minuti di recupero tra primo e secondo tempo

La partita tra Inghilterra ed Iran, terminata con il punteggio di 6-2, è stata caratterizzata da un totale di 24 minuti di recupero

Recupero da record per la seconda partita del Mondiale in Qatar tra Inghilterra ed Iran. L’arbitro ha infatti assegnato ben 24 minuti tra primo e secondo tempo.

COS’E’ SUCCESSO – Durante un’azione dell’attacco inglese, il portiere dell’Iran Beiranvandsi è scontrato duramente col compagno di squadra Hosseini restando a terra. Il portiere ha iniziato a perdere sangue copiosamente, con i medici della selezione iraniana che sono entrati in campo per curarlo. Beiranvand ha provato a restistere per continuare a giocare ma al 20′ è stato costretto al cambio. Visto il lungo periodo di gioco fermo, sono stati assegnati ben 14 minuti di recupero. Il primo tempo si è chiuso con il tris inglese firmato da Bellingham, Saka e Sterling.

E se il primo tempo è stato lungo, il secondo non è stato da meno: altri 10 minuti di recupero, per un totale di 24 minuti. Partita finita dopo 114 minuti? No. Nel finale di partita a seguito di un tocco in area l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore dopo revisione al VAR. Gol del 6-2 e ulteriori minuti di gioco, per la bellezza di 118 minuti. Partita infinita.