Inghilterra, Kane: «Triste non vedere Eriksen. Sono certo che tornerà»

Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, ha ricordato l’assenza di Christian Eriksen in occasione della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. Le sue dichiarazioni.

«Sono un suo amico e per me sarà triste non poterlo vedere in campo domani. Ha avuto un ruolo fondamentale nella Danimarca di questi anni, quanto gli è successo è terribile. Ora però conta che stia bene e che recuperi. Sono certo che tornerà ad essere un faro per i danesi, domani gli mostreremo un messaggio di supporto dall’Inghilterra».