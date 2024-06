Inghilterra Slovenia 0-0: pareggio a reti inviolate tra le parti

Oggi il match valido per gli EURO 2024 tra Inghilterra e Slovenia: sintesi, TABELLINO, risultato e CRONACA LIVE

Inghilterra e Slovenia si affrontano nel match valido per gli Europei 2024.

PRIMO TEMPO

Inghilterra subito all’attacco approfittando ovviamente dell’asse offensivo Kane-Foden, dove il trequartista è pescato dal centravanti tentando la conclusione. Bukayo Saka trova la rete su passaggio di Foden, ma esso viene annullato per fuorigioco. Dominio inglese con al 30′ che a provarci è Kane: conclusione bloccata senza problemi dal portiere, e poco dopo verso la fine del primo tempo ci riprova nuovamente insieme a Foden

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la musica non cambia con l’Inghilterra che a tutti i costi tenta la via del vantaggio sfruttando il gioco sulle fasce e la dinamicità di Foden e Kane: cercando ovviamente qualche lampo da parte di Bellingham. Al 57′ arriva l’occasione più grande dove Kane viene anticipato di poco dalla difesa e poi poco dopo Stones e Guehi non trovano la porta. Gara completamente nel segno della monotonia, dove c’è da sottolineare il ritorno in campo di Josip Ilicic.

TABELLINO

INGHILTERRA SLOVENIA 0-0

FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. CT: Kek.